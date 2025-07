Projecten a Soses un parc solar amb bateries per a cotxes i camions

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’empresa de fertilitzants Fertiebro impulsa el projecte de punt de recàrrega més gran que s’ha posat sobre la taula fins ara a la demarcació de Lleida: pretén proveir camions i cotxes elèctrics des de les seues instal·lacions a Soses amb la producció d’un parc fotovoltaic de gairebé un megawatt (MW, un miler de quilowatts), una magnitud molt superior a la de les iniciatives que fins ara s’han plantejat.

L’ajuntament de Soses acaba de treure a informació pública la tramitació d’una llicència d’obres i d’usos de caràcter provisional per al projecte presentat per l’empresa, que porta anys operant en el negoci de distribució de fertilitzants des de les seues instal·lacions a aquest municipi.

Aquestes s’ubiquen al nord de l’A-2, al costat d’un dels seus enllaços, i a pocs metres de la sortida de l’AP-2, és a dir, als voltants d’un dels principals corredors de trànsit de la Península juntament amb el de la Mediterrània.

Així mateix, la proposta estarà en fase de consulta pública durant un període de tres setmanes, fins al pròxim 5 d’agost, per a la presentació d’al·legacions. Després, una vegada estiguin tramitades i respostes les que es puguin presentar, el consistori remetrà l’expedient a la comissió d’Urbanisme de Ponent, que podrà pronunciar-se sobre el projecte a partir del mes de setembre.

El projecte consisteix en la construcció d’un parc fotovoltaic de 0,99 MW “amb emmagatzemament per a autoconsum sense excedents en punt de recàrrega”, és a dir, que es tracta d’una planta de plaques solars d’un megawatt sense connexió per abocar els sobrants a la xarxa de distribució i, al contrari, equipada amb un sistema de bateries per emmagatzemar aquest romanent d’energia, que és el que dedicarà a subministrar els automòbils.

El projecte té un pressupost estimat de 903.534 euros, mentre que el cost del seu desmuntatge es calcula en 51.000.

Així, la iniciativa s’emmarca en els moviments de posicionament estratègic que alguns grups empresarials estan desenvolupant davant de l’incipient procés de descarbonització del parc automobilístic a la UE després d’una primera fase en què el desplegament dels carregadors per a vehicles s’ha centrat en iniciatives de l’àmbit residencial i del local.

Nous projectes

Creixen les iniciatives per a l’electrificació del transport

Alguns experts consideren imminent el començament de l’electrificació real del transport per carretera per la combinació de diversos factors: l’abaratiment del preu dels tràilers a nivells competitius, el desplegament de la xarxa de plataformes ferroviàries i d’autopistes marítimes, que hauria de descarregar les vies d’alta capacitat i fomentar els recorreguts d’última milla, més apropiats per al vehicle elèctric, i l’encariment del gasoil per la via de les polítiques fiscals.

En aquest escenari, comencen a aflorar projectes com l’aparcament segur del port sec de Tamarit, amb capacitat per a 183 vehicles de gran tonatge i carregadors elèctrics per subministrar-los energia, o com el del punt de recàrrega de Fonolleres, de dimensions i capacitat molt menor que la de Soses però amb una inspiració similar, les dos l’A-2.