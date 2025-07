La Diputació incorpora set camins més a la xarxa viària provincial, que sumen 26,6 km

La Diputació ha incorporat set nous camins amb prioritat alta que sumen més de 26,6 km a la xarxa del pla zonal i quatre camins més amb prioritat baixa i una longitud de 16,1 km, que formaran part de la xarxa de camins territorials, que malgrat que no formaran part de la xarxa viària de la corporació sí que rebran actuacions de millora. El ple de l’ens provincial va aprovar ahir la resolució de les 163 al·legacions presentades al pla zonal per part dels ajuntaments, corresponents a 104 camins, que sumaven més de 728 quilòmetres de carretera.

Després de l’anàlisi tècnica, s’han estimat 19 al·legacions i una parcialment, mentre que 143 han estat desestimades, segons va explicar la diputada responsable de l’àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, que va remarcar que “el pla zonal és l’eina essencial per ordenar, planificar i optimitzar la xarxa viària local de la província”. Els camins de prioritat alta que s’han incorporat són el camí de Torres de Segre a Sudanell i la C-230a, de Tírvia a Farrera, de Talarn a l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials, d’Almenar a Almacelles, de Bellcaire d’Urgell a Bellmunt, de Mollerussa a Vila-sana i de Montanui a Vilaller. Mentre que els de prioritat baixa hi ha un camí d’Enfesta, de Granyena de Segarra a l’LV-2021, de l’estació d’esquí de Port del Comte des de la C-462 i de Cubells a Montgai. Morón va afegir que després de l’aprovació definitiva del pla zonal prevista per al desembre del 2025, es farà una valoració econòmica i el calendari del seu desplegament.

Aquest pas permetrà “planificar les actuacions de manera ordenada, equitativa i eficient”, assegurant que “els recursos públics arribin on són necessaris i que la mobilitat sigui segura i funcional per a tothom”. Mentrestant, el diputat i alcalde de Guissona de Junts-Impulsem, Jaume Ars, va reconèixer “l’esforç i el bon treball tècnic”, encara que va considerar que “el pla no ha arribat a les expectatives inicials esperades als municipis”. Va afegir que estimar només 20 de les 163 al·legacions presentades representa un 12% d’acceptació.

També va sol·licitar una comissió i un grup de treball per avaluar què fer amb els camins i accessos que, malgrat complir algunes condicions, “han quedat fora del pla per les limitacions econòmiques”, va dir. Va proposar instar altres diputacions i la Generalitat perquè es “corresponsabilitzin” del manteniment i inversió a les vies de la demarcació.

Destinen 123.000 euros a la gestió d’un centre de premsa de Lleida

La Diputació va aprovar la renovació del conveni amb el Col·legi de Periodistes per al període 2025-2027, que contempla una subvenció de 123.000 euros en tres anualitats destinats a la gestió del centre intercomarcal de premsa.

A més, en l’àmbit de Serveis Tècnics, es van resoldre les al·legacions i es va aprovar el projecte constructiu de condicionament i millora de la carretera LV-4036, que connecta l’N-260 amb Lles de Cerdanya. També es va aprovar el conveni amb l’ajuntament de Peramola per al traspàs de titularitat de la carretera local LV-5118b. Finalment, el ple va aprovar per 22 vots a favor i 3 abstencions del grup socialistes una moció de Junts-Impulsem que rebutja la creació d’una demarcació de Violència sobre la Dona (VIDO) que inclouria els partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera, i que pretén centralitzar totes les denúncies per violència de gènere a Lleida.