Mossos controlaran àrees de contenidors

Mossos d’Esquadra i Agents Rurals incrementen la vigilància a les àrees de contenidors de la comarca del Solsonès per detectar i sancionar les conductes incíviques més freqüents als punts de recollida rural. Segons el consell, aquesta problemàtica no només deteriora el paisatge i genera un impacte ambiental, sinó que també incrementa els costos de gestió per a les administracions locals. És per tot això que, a més d’incrementar la vigilància a les illes de contenidors, el consell impulsa una campanya dissuasiva imposant sancions econòmiques i una altra d’informativa per conscienciar sobre l’ús correcte dels serveis de recollida de residus i els recursos disponibles. Amb aquestes accions el consell vol mostrar tolerància zero amb els abocaments incontrolats.

L’horari de la deixalleria de Solsona és de dilluns a dijous de les 10 a les 13.00 hores i de les 16.30 a les 18.15 hores, els divendres de 10 a 18.15 i els dissabtes només al matí. Es poden portar electrodomèstics, mobles, restes vegetals, oli de cuina, piles o fluorescents. També es pot dipositar tèxtil, plàstic dur, restes d’obra menor domèstica i altres residus especials o voluminosos.