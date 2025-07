Seixanta multes per tirar brossa fora dels contenidors a Tàrrega

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega ha imposat, des de principis d’any, més de seixanta sancions per tirar escombraries fora dels contenidors i incomplir l’ordenança municipal de recollida de residus. Des que es va posar en marxa la recollida porta a porta parcial i es van eliminar els contenidors de les fraccions d’orgànica i resta al novembre, la Policia Local i els Serveis Municipals han intensificat les inspeccions a la via pública.

La infracció més reiterada és l’abandonament de residus fora dels contenidors, amb bosses d’escombraries dipositades directament a la via pública, al costat dels arbres o a prop dels altres contàiners, la qual cosa provoca insalubritat i perjudica la imatge de la ciutat. També s’han trobat bosses d’escombraries a les papereres del carrer o abocaments de voluminosos fora dels contenidors.

Una altra infracció és dipositar cartrons fora dels contenidors, principalment caixes de mida gran i de missatgeria. A més, s’han detectat diversos casos de reincidència en l’incompliment de l’ordenança, la qual cosa suposa un augment de l’import de la sanció.

Sancions

Amb la voluntat de conscienciar els infractors d’aquests actes incívics i fomentar la pedagogia, el tràmit d’aquest tipus de faltes lleus s’inicia amb l’obertura d’una acta al responsable i la visita al domicili o negoci per part de la Policia Local. Posteriorment, es tramita la multa que, en casos d’infraccions lleus, pot arribar als 750 euros. Si es detecta reiteració, la infracció passa a ser considerada greu i l’import de la sanció pot arribar fins als 1.500 euros.

En l’inici d’aquest procés, la majoria de les infraccions detectades eren comeses per empreses o negocis de la ciutat, però la tendència ha canviat i, actualment, prop del 75% de les denúncies són a particulars. Amb el porta a porta parcial, la recollida selectiva a Tàrrega ha passat del 33% al 80%.

Reforcen la brigada amb més operaris de neteja

El consistori ha obert recentment dos borses de treball per contractar operaris de neteja durant els mesos d’estiu. El procés busca reforçar el servei de la brigada municipal amb més efectius per portar a terme tasques de neteja a la via pública i a equipaments municipals. Així, el mes de març passat, la regidoria de Serveis Municipals ja va incorporar dos vehicles elèctrics utilitaris compactes per millorar les tasques de neteja urbana que compten amb un hidronetejador.