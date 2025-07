Una esllavissada causada per la pluja obliga a interrompre l'R14 entre Calaf i Cervera

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Una esllavissada causada per la pluja ha obligat a interrompre la circulació de trens de la línia R14 entre Calaf i Cervera aquest dimecres a la tarda. El despreniment ha causat una obstrucció a la via que ha forçat la parada de la circulació, i Renfe ha activat un servei alternatiu de bus per carretera. Aquesta és una de les incidències més destacades de l'episodi de pluja pel qual Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat.