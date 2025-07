Una pedregada amb pedres de més de 3 centímetres cau a l’Alta Ribagorça

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Una impressionant calamarsada ha caigut aquest dimecres en localitats com Vilaller o Barruera, a la comarca d’Alta Ribagorça, deixant pedres de més de 4 centímetres de diàmetre.

Pedregada a Ginast (Vilaller).Corina Firescu

Vilaller.Albert Farnell

Prèviament, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) havia emès un avís per temps violent per a les comarques ilerdenques d’Alta Ribagorça i Pallars Jussà durant la tarda d’aquest dimecres. L’organisme ha indicat un grau de perill màxim, nivell 6 sobre 6, entre les 13:19 i les 15:18 hores.

Segons ha informat el SMC en un missatge a la xarxa social 'X', s’ha alertat de la possibilitat de precipitacions en forma de pedra amb un diàmetre superior als 2 centímetres, així com de ratxes de vent per sobre dels 25 metres per segon, esclats i tornados.