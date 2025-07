Torregrossa selecciona gestor per obrir el seu centre de dia

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Torregrossa preveu obrir el seu centre de dia per a les persones grans al llarg de la tardor, i porta al límit els terminis per intentar celebrar la taula de contractació que li permeti adjudicar la gestió del servei la setmana que queda perquè acabi el mes de juliol, encara que el més probable és que aquest acte administratiu s’ajorni al setembre, segons va explicar l’alcaldessa, Maribel Zamora.

“Si tot va bé, podrem posar-ho en marxa la tardor que ve”, va assenyalar Zamora, que va apuntar als mesos de novembre i desembre d’aquest any si la taula de contractació s’acaba celebrant al setembre. El consistori espera poder concertar amb la Generalitat quinze de les vint-i-cinc places de les quals disposarà aquest equipament.

Mentrestant, i després d’un període de consulta pública d’un mes en què no ha rebut cap al·legació, l’ajuntament ha aprovat de manera definitiva el Reglament de Règim Jurídic del Servei Públic, que conté la regulació del funcionament del centre.

El centre oferirà de vuit del matí a vuit del vespre “un servei diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària” per a persones que tinguin més de 65 anys i que estiguin en situació de dependència per veure’s “afectades per un deteriorament físic, cognitiu o una dificultat social que minvi la seua capacitat d’autonomia”.

La llista de requisits inclou els d’“haver cessat l’activitat laboral per raó d’incapacitat o jubilació”, encara que també podran accedir al centre les pensionistes que no hagin desenvolupat vida laboral.

Entre els criteris de preferència per adjudicar les places no concertades s’inclou, entre altres, estar empadronat a Torregrossa, no poder accedir a cap altre centre a la demarcació, viure sol i la falta de familiars que puguin fer-se’n càrrec i, també, el grau de dependència, el nivell cognitiu o la gravetat de la malaltia que pateixi.

Alhora, el centre “es reserva el dret d’admetre” a usuaris amb patologies infectocontagioses i mentals “que puguin alterar la convivència”.

Cinc formats d’estada i tancament en els dies festius oficials

La cartera de serveis del centre de dia contempla cinc models d’estada: sencera (i preferent), de deu a dotze hores de dilluns a divendres i amb dinar i berenar inclòs; mitjana, de cinc hores al matí o a la tarda; àpat, ja sigui diari o no, de dilluns a divendres; reserva activa, que preveu absències justificades de 10 a 30 dies, i, finalment, reserva passiva, que contempla sortides de més d’un mes “per motius de salut, o assistencials”. L’establiment obrirà de dilluns a divendres “i no tancarà durant les vacances d’estiu, Setmana Santa o Nadal, a excepció dels dies festius assenyalats al calendari laboral.” La cartera de serveis inclourà, a més de les obligatòries, altres d’opcionals com reflexologia, perruqueria, podologia, teleassistència o suport psicològic.