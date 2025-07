Un tram de la Noguera Pallaresa rep la distinció europea de 'Riu Salvatge'

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Un tram de 30 quilòmetres de l'Alt Noguera ha aconseguit la distinció de 'Riu salvatge'. Es tracta d'un tram d'uns 30 quilòmetres de la Noguera Pallaresa que transcorre entre la Val d'Aran i el Pallars Sobirà. La certificació Wild River (Riu Salvatge), és un reconeixement reservat als rius més excepcionals d'Europa pel seu estat de conservació. La Noguera Pallaresa és el primer riu que aconsegueix aquest distintiu de tot Europa, fora de França, país on es van crear aquest reconeixement l'any 2007, en creure que la Directiva Marc Europea era insuficient. L'etiqueta Wild Rivers reconeix els rius o barrancs que s'han mantingut intactes i que han escapat de qualsevol canvi important en la seva forma natural.

El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, ha dit que l'obtenció d'aquest certificat "és una molt bona notícia" i ha afegit que és un reconeixement a tota la gent del Pallars i l'Aran que han sabut mantindré "aquesta meravella" de riu.

Sargatal ha explicat que són 30 quilòmetres, 10 de la Vall d'Aran i 20 del Pallars, en què no hi ha cap resclosa, no hi ha cap alteració, no hi ha cap granja, no hi ha cap poble i l'aigua que baixa pel riu és la que prové de la natura totalment verge, sense cap mena d'intervenció humana.

El president de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Josep Quero, ha dit que la certificació "és una gran notícia pel Pirineu, pel Pallars, per la Vall d'Aran i també pel Parc Natural de l'Alt Pirineu".

El Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Conselh Generau d'Aran van iniciar ara fa5 anys el procés de candidatura per què el curs alt de la Noguera Pallaresa pogués optar al certificat internacional 'Wild Rivers site'. Aquesta iniciativa, des de l'inici, va despertar molt d'interès entre els diferents agents locals, com ara ens locals, col·lectius de pescadors, ramaders i ambientalistes, així com guies intèrprets del Parc, piragüistes, professionals de l'àmbit cultural, el món científic i les empreses turístiques, que també s'han sumat a la iniciativa.

Ara, el Parc Natural de l'Alt Pirineu ha adoptat el compromís de fer accions per posar en valor aquest tram de riu.

Wild Rivers 'Riu salvatge'

Pel que fa a l'etiqueta Wild Rivers (Riu salvatge) reconeix els rius o barrancs que s'han mantingut intactes i que han escapat de qualsevol canvi important en la seva forma natural. En aquests rius no hi ha cap alteració com ara barreres contra inundacions, canals de rius canviants, terraplens o centrals hidroelèctriques i que durant el temps han mantingut l'aigua cristal·lina.

Per contrarestar les amenaces als rius salvatges, es va formar un grup a França que certifica els Wild Rivers per protegir-los. Es tracta de l'European Rivers Network (ERN), una ONG dedicada a la preservació i la gestió sostenible de l'aigua i els rius.