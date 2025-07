La Diputació culmina el desplegament de fibra òptica al Segrià, amb 9 km de xarxa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Diputació ha inaugurat el tram de fibra òptica al Segrià que connecta els municipis la Portella, Vilanova de Segrià, Benavent de Segrià i Torre-serona amb 9 quilòmetres de xarxa que discorren per l’LP-9221. L’actuació ha comptat amb un pressupost de 764.442,96 euros i ha estat supervisada per l’àrea de Serveis Tècnics.

El president de la Diputació, Joan Talarn, va explicar que la connectivitat digital no només ha de ser un privilegi de grans nuclis urbans, sinó un dret bàsic de tots els pobles. “Amb actuacions com aquesta demostrem el valor estratègic de la Diputació per generar transformació real al territori”, va assenyalar Talarn. Per la seua part, el vicepresident de l’ens provincial i responsable de l’àrea de Noves Tecnologies, Agustí Jiménez, va explicar que “un dels nostres objectius per a aquesta legislatura és impulsar el desplegament de la fibra òptica. Des de la Diputació tenim l’objectiu que la gent es quedi al territori i desplegar infraestructures digitals per fer front a la despoblació”.

Per una altra banda, la Diputació preveu inaugurar la setmana que ve la xarxa de fibra òptica al tram de les Garrigues que afecta els municipis de Cervià de les Garrigues, l’Albi i Vinaixa.