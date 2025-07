Esquerra i PSC buscaran a Tàrrega pactes puntuals per governar

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va comparèixer ahir al migdia al costat dels regidors d’ERC (5) i PSC (1) que conformen ara l’equip de govern de l’ajuntament després de la marxa de la CUP (3) i va refirmar el seu compromís “de treballar per Tàrrega amb les portes obertes al diàleg”. Pijuan va afirmar que el govern buscarà aliances amb la resta de grups municipals (Junts i CUP) per avançar en la gestió dels recursos i assegurar l’execució dels projectes.

Amb referència a la municipalització de l’aigua, va afirmar que “ara no és viable” malgrat que va indicar que “no renunciem al projecte”. En aquest sentit, va comentar que l’informe tècnic conclou que municipalitzar el servei suposaria una inversió de prop de 4 milions, fet que obligaria a endeutar el consistori i posaria en risc l’estabilitat financera, a més d’un increment del rebut de l’aigua d’un 46%.

Per la seua part, la CUP també va comparèixer a la plaça Major. La portaveu, Laia Recasens, va lamentar que “ERC i PSC no només no han complert l’acord, sinó que han optat per prorrogar la gestió privada del servei”. Recasens va explicar que “des d’alcaldia se’ns va confirmar que l’actual estudi, amb carències i errors, es portarà a votació l ple del dia 31, i per a nosaltres això és una clara declaració d’intencions”. Non Casadevall, secretari general de la CUP, va destacar que “no venim a ocupar cadires ni a viure de la política”.

En relació amb una possible moció de censura impulsada per Junts, Recasens va dir que “la CUP no tanca les portes al diàleg” tot i que va reconèixer que és “complicat” i que qualsevol negociació haurà de tenir la municipalització de l’aigua com a condició.

Per la seua part, la portaveu de Junts (amb 8 dels 17 edils), Rosa Maria Perelló, va explicar que “entre els tres grups del govern no hi havia enteniment, l’objectiu d’uns i d’altres no era compartit, per a uns era mantenir l’alcaldia i per a d’altres donar per fet que els pactes es compleixen”. Va afegir que “entrem en un escenari incert i les conseqüències les pagaran els ciutadans”.

Pel que fa a una possible moció de censura, va indicar que “no l’hem plantejat, però si bé l’aritmètica és important, l’ètica també”.

El nou cartipàs es farà efectiu el dia 31 de juliol.