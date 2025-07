Joves i gent gran, nous agutzils per millorar el poble

L’Albagés ha posat en marxa una original iniciativa tecnològica i comunitària amb la implementació de Civigés, una webapp pensada per fomentar la participació ciutadana en la millora del poble. La nova iniciativa està dissenyada per canalitzar la participació i posar en relleu l’esperit comunitari que defineix els pobles rurals. Cada veí pot reportar incidències en un mapa interactiu del poble i els seus voltants, indicant coses que necessiten atenció o alguna reparació, des d’una vorera trencada fins a una paperera desbordada. El sistema classifica les propostes per prioritat, oferint una visió clara i ordenada de les necessitats reals del municipi.

L’alcalde, Víctor Masip, va assenyalar que Civigés va més enllà d’una simple bústia de suggeriments virtual. Inclou un apartat innovador anomenat Coses a fer, en què es recullen petites tasques del dia a dia que qualsevol veí pot portar a terme: regar plantes, escombrar un carrer, treure herbes o netejar camins. “Es tracta de totes aquestes accions que abans es feien espontàniament i que moltes persones, per costum o implicació, encara continuen fent”, va dir.

La iniciativa està oberta a veïns, joves, gent gran i fins i tot turistes que desitgin aportar el seu gra de sorra. Cada vegada que algú completa una tasca del llistat Coses a fer i ho documenta amb una foto o una breu descripció, rep punts al seu perfil. Aquests punts es podran canviar per descomptes en comerços locals, sortejos i petits premis. Entre els premis destaca un local per als joves si aquests sumen 6.500 punts, un sopar familiar si s’aconsegueixen 400 punts o una entrada al cine amb 200. “És una manera d’agrair l’esforç i alhora dinamitzar el comerç local”, va explicar l’alcalde. “Sabem que molta gent ajudaria sense esperar res a canvi, però també creiem que aquest tipus d’incentius poden animar més persones a sumar-s’hi i a fer la cura del poble una cosa divertida i motivadora”.

L’app també mostra un rànquing simbòlic de participants actius, sense un caràcter competitiu. La idea és crear comunitat, no una competició. L’alcalde va apuntar que aquesta iniciativa ha permès que joves i gent gran estiguin fent d’“agutzils” pel poble.