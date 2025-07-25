EMERGÈNCIES
Cartelleria d’impacte a Camarasa per alertar del perill de banyar-se: el nombre de morts
Una de les mesures aprovades per les autoritats arran dels ofegaments de dilluns
L’ajuntament de Camarasa, amb la col·laboració de Protecció Civil, treballa des d’ahir en la col·locació de cartelleria provisional i d’impacte per alertar els banyistes dels perills d’accedir al riu. Entre els missatges, hi figurarà el balanç de les víctimes mortals registrades en aquest tram del riu des de l’any 2000: onze.
És una de les mesures aprovades ahir en la reunió telemàtica que va mantenir l’alcaldessa del municipi, Elisabet Lizaso, amb la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, el delegat d’Interior, Josep Ramon Ibarz, i representants de Protecció Civil i Bombers per millorar la seguretat després del doble ofegament de dilluns. “Es tracta de senyalització necessària que col·locarem en tots els accessos que donen al riu, sobretot per als qui ens visiten per primera vegada i desconeixen la perillositat de la zona”, va assegurar Lizaso.
Així mateix, el consistori va enviar dimecres una petició a la unitat subaquàtica dels Mossos perquè els Agents Cívics puguin rebre formació per fer rescats segurs des de terra en cas d’emergència. “S’han estudiat altres mesures, encara embrionàries, com fer obligatoris els EPI (Equips de Protecció Individual) en espais fluvials”, va destacar l’alcaldessa.
Comarques
Parlen els experts: “Si t’atrapa un remolí, et submergeix per complet”
Marta Planes Cases
L’ofegament dels dos joves dilluns a Camarasa ha tornat a posar en relleu els perills de banyar-se en rius i embassaments. “Si no hi ha vigilància a la zona, mai no hem de banyar-nos sols i és imprescindible que verifiquem que existeix cobertura telefònica per contactar amb el 112 en cas d’emergència”, explica Ferran Fuentes, cap del GRAE subaquàtic dels Bombers. Un dels principals perills als rius són els remolins. “Alguns contracorrents circulars generen remolins que, encara que teòricament no t’haurien d’enfonsar, ho fan. Si t’atrapen, poden arribar a submergir-te per complet”, adverteix Fuentes. A la zona específica de Camarasa, hi ha un risc addicional relacionat amb els canvis de profunditat. “Depenent del cabal que porti el riu, pots passar d’1,5 metres de profunditat a la vora a 4-5 metres o més a les zones centrals. En aquestes àrees el corrent s’accelera de forma notable”, assegura.