Torà recupera la Baixada d’Andròmines 7 anys després
L’emblemàtic descens torna amb noves mesures de seguretat. Es va cancel·lar arran d’un accident sense ferits
La localitat de Torà recupera aquest estiu un dels actes més emblemàtics de la seua festa major amb la celebració de la 19a edició de la Baixada d’Andròmines, una cita que recorrerà de nou els carrers del nucli antic diumenge vinent 31 d’agost a les 19 hores. Després de set anys d’absència –va ser suspesa l’any 2017 a causa d’un accident que va estar a prop de tenir conseqüències greus–, l’emblemàtica baixada de vehicles casolans torna amb mesures de seguretat reforçades.
Abans de l’inici de la baixada, tots els vehicles seran sotmesos a una revisió tècnica a la plaça de l’Església, amb la finalitat de garantir el compliment de les normes pel que fa a la seua construcció. En aquest sentit, les andròmines hauran de comptar com a mínim amb tres rodes massisses o pneumàtiques, sistema de direcció i frens, al mateix temps que queda terminantment prohibit que acabin en forma de fletxa, una mesura que busca també salvaguardar el públic assistent. Tampoc no s’admetran motors d’explosió ni fonts d’energia contaminants de manera que podran accelerar només per la força de la gravetat.
El jurat valorarà la rapidesa durant el descens, però sobretot donarà punts a l’originalitat en el disseny dels vehicles. L’ajuntament recomana l’ús de casc, guants, colzeres i genolleres, malgrat que només el casc és obligatori per participar en la prova. El recorregut, que discorre pels carrers més històrics del centre, estarà protegit per bales de palla per garantir la seguretat tant dels pilots com del públic. A més, els participants hauran de firmar una declaració responsable, assegurant que compleixen les bases i eximint el consultori de qualsevol responsabilitat durant l’esdeveniment.