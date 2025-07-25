ECONOMIA
Urbanisme dona llum verda al port sec de 45 hectàrees entre Anglesola i Vilagrassa
La inversió necessària per construir-lo s’estima en més de 20 milions d’euros. El projecte l’ha recuperat un nou promotor una dècada després de quedar paralitzat en plena crisi econòmica
La comissió territorial d’Urbanisme de Lleida va donar llum verda dimecres passat a la tramitació urbanística del port sec de l’Urgell, als termes municipals d’Anglesola i Vilagrassa, segons van confirmar ahir fonts de la Generalitat de Catalunya a aquest diari. L’alcaldessa d’Anglesola, Carme Miró, va destacar a SEGRE que “cada vegada veiem més a prop aquest projecte, que ampliarà les oportunitats laborals a la zona i oferirà estabilitat a la població”. Malgrat això, va indicar que “només es tracta d’un pas petit més, molt petit, dels molts que encara falten”.
Per la seua part, l’alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, va afirmar que la llum verda del port sec és “una gran notícia” perquè “contribuirà a dinamitzar econòmicament la zona”. A més, des de l’ajuntament van indicar que “també suposarà l’empenta definitiva al projecte del polígon industrial projectat al costat de la rotonda que s’accedeix des de l’autovia A-2, que fa molts anys que està aparcat, ja que el seu desenvolupament serà imprescindible perquè serà el principal accés al port sec”.
Un nou promotor, l’empresa lleidatana Picva 2022 SL, ha rellançat aquesta superfície industrial de 45 hectàrees després de més d’una dècada paralitzada i a començaments d’any va dipositar els avals als ajuntaments per valor de gairebé 2,5 milions d’euros, un 12% del cost estimat de les obres. La inversió necessària per construir-lo s’estima en més de 20 milions. La major part de la futura superfície industrial correspon a Anglesola, en el qual l’aval ascendeix a 1,58 milions d’euros. La resta són terrenys limítrofs de Vilagrassa.
La tramitació dels plans parcials per al port sec de l’Urgell va arribar a començaments d’any després que, a principis de la dècada passada, Urbanisme autoritzés canvis en la normativa urbanística d’Anglesola i Vilagrassa per acollir aquest nou ús del sòl, orientat a la logística.
El promotor preveu més de 20 hectàrees per a la implantació d’empreses i una superfície similar per a una extensa platja de vies paral·leles entre si, a prop de l’autovia A-2 i a uns 1.300 metres de la línia ferroviària Lleida-Manresa-Barcelona (RL4 i RL3 –fins a Cervera–). Està previst que emmagatzemi de forma temporal contenidors procedents del port de Barcelona i que serveixi com a centre de distribució intermodal de mercaderies.
El promotor va dipositar 2,5 milions d’aval als ajuntaments
El port sec va quedar paralitzat en plena crisi econòmica, quan la Generalitat ja havia donat el vistiplau el 2012 a canviar la normativa urbanística d’Anglesola i Vilagrassa per admetre aquest nou ús del sòl. A començaments d’any, el nou promotor va dipositar dos avals per un valor total d’uns 2,5 milions d’euros repartits entre els dos ajuntaments. De fet, estava previst que la comissió territorial d’Urbanisme de Lleida debatés el projecte del port sec al gener però a última hora va quedar a sobre de la taula i es va aparcar fins a aquest mes de juliol. Per la seua part, l’alcaldessa d’Anglesola, Carme Miró, va explicar que “encara no hi ha un termini d’execució concret dels treballs perquè falten molts tràmits previs com la reparcel·lació o altres qüestions urbanístiques”. Els ajuntaments estimen que serà un projecte a llarg termini que ara s’ha desencallat després de més d’una dècada.