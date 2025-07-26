Concurs d’idees per a un nou pavelló i una piscina olímpica
Balaguer ha obert un concurs d’idees per construir un nou pavelló esportiu amb diverses pistes de futbol sala o de bàsquet i una piscina olímpica de 52 metres. El regidor d’Urbanisme, Guifré Ricart, va apuntar que l’objectiu és que en un mes estiguin fets els primers esbossos de la nova àrea esportiva per escollir els tres projectes que passaran a una segona fase de redacció, que tindrà un termini de sis mesos. “El concurs vol aconseguir tenir la millor proposta arquitectònica per al nou equipament que doni resposta a les necessitats dels clubs i entitats esportives de la ciutat”, va dir. El pavelló tindrà una superfície mínima de 2.500 metres quadrats i a la mateixa zona hi haurà la piscina olímpica. El projecte s’ubica al sector d’Inpacsa, pendent encara d’urbanitzar, però el 2006 es va construir l’actual pavelló d’Inpacsa i el vial de connexió amb el carrer Urgell. L’àmbit total d’equipaments d’aquesta zona supera els 34.000 metres quadrats i contempla una inversió d’11 milions. A la mateixa zona es projecta una pista d’atletisme i el nou camp de futbol municipal. Ricart va afegir que el concurs d’idees facilitarà la participació de més arquitectes per dibuixar aquesta nova àrea, que compta amb un pressupost de 300.000 euros