INDÚSTRIA
Els edils alerten Paneque contra la bombolla del biogàs
La consellera els ofereix a Lleida vigilar els projectes. L’oposició diu que l’aprovació de la planta de CIP va ser tensa
Una desena d’alcaldes de municipis de Lleida afectats per projectes de plantes de biogàs van alertar ahir la consellera Sílvia Paneque d’una “bombolla” de plantes de biogàs en zones agroramaderes del pla després de la proliferació de projectes locals i l’aprovació del macroprojecte de la Sentiu de Sió que impulsa el grup danès CIP. En una reunió privada mantinguda a la delegació de la Generalitat a Lleida, Paneque va oferir als alcaldes constituir un grup amb representació de l’administració local i l’autonòmica per controlar el desenvolupament del projecte de CIP i un altre per planificar el desplegament de les plantes, un dels sistemes de tractament de residus que la Generalitat considera estratègics. Així ho va explicar l’alcalde de Bellcaire, Jaume Montfort, que va rebutjar les ofertes de la consellera perquè “implicarien acceptar el projecte de la Sentiu” i “no ho volem”. Montfort va reiterar la intenció d’almenys alguns ajuntaments (també la plataforma) de presentar un recurs contenciós contra la planta de CIP. “Ens preocupen els grans projectes d’empreses que només busquen beneficis. Creiem en el biogàs, però d’empreses petites i mitjanes locals”, va dir. El vicepresident del consell del Pla d’Urgell, Jordi Martínez, va assenyalar que la reunió d’ahir amb la consellera va ser “de resignació” i va explicar que la Generalitat rebutja que el projecte de CIP incompleixi les distàncies preceptives.
En paral·lel, la plataforma Pobles Vius va criticar després de l’aprovació del tràmit urbanístic de la Sentiu que el projecte “no és un servei ni una activitat d’interès públic, ja que es tracta d’un negoci gasístic d’un grup inversor”. La plataforma va assegurar ahir en un comunicat que la comissió d’Urbanisme que va avalar el projecte va ser tensa i va requerir una votació, que feia anys que no era necessària. Va recordar que el projecte va ser declarat estratègic per Roger Torrent com a conseller d’Empresa d’ERC. El passat 15 de juliol, CIP va rebutjar els arguments dels alcaldes contraris a la planta.