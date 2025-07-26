Un incendi mortal en club nocturn de Bellpuig deixa dos dones mortes
Sis persones han resultat ferides en el sinistre ocorregut aquest matí, mentre que un home ha mort atropellat per un tren a escassos metres del lloc
Un tràgic incendi en un club nocturn de Bellpuig ha provocat la mort de dos dones i ferides a unes altres sis persones ahir al matí. El sinistre s’ha produït al voltant de les 9:30 hores en un establiment ubicat a l’avinguda Lleida de la localitat. Poc després i a tot just 50 metres del lloc, un home ha mort atropellat per un tren, un succés que els investigadors sospiten podria estar relacionat amb l’incendi.
Els Mossos d’Esquadra han activat una investigació per determinar les causes de l’incendi i la seua possible vinculació amb l’atropellament ferroviari. Segons han relatat diversos testimonis directes, es va escoltar una espècie d’explosió moments abans que es declarés el foc. La Policia Científica s’ha personat al lloc per recollir proves, mentre que l’Àrea d’Investigació Criminal s’ha fet càrrec del cas.
Atenció als ferits
Les sis persones ferides en l’incendi han estat evacuades a centres sanitaris de la zona. Tres d’elles han estat traslladades al Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Mollerussa, mentre que les altres tres han estat portades al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Fins al moment, no ha transcendit la gravetat de les lesions que presenten.
Investigació en curs
Les autoritats mantenen obertes totes les hipòtesis sobre la causa de l’incendi i la seua possible relació amb l’atropellament mortal ocorregut minuts després. La proximitat temporal i espacial entre ambdós successos ha portat els Mossos d’Esquadra a investigar una possible connexió entre ells, encara que de moment no s’han ofert detalls sobre les línies d’investigació que s’estan seguint.