TURISME
Més de 200 viatgers estrenen els vols d’estiu des d’Alguaire
El vol més freqüentat va ser el d’arribada des de Mallorca a Lleida. Els trajectes d’anada a les illes Balears, amb una ocupació per sobre del 50%
Air Nostrum va estrenar ahir la campanya d’estiu de vols de Lleida a les illes Balears amb la qual la companyia suma al trajecte d’Alguaire a Palma de Mallorca (que es prolonga durant tot l’any amb operacions els divendres, els dilluns i els diumenges) els d’Eivissa i Maó, a Menorca. Segons dades d’Aeroports de Catalunya, un total de 210 passatgers van viatjar ahir en algun dels sis vols, d’anada i tornada, entre Lleida i Balears.
En els viatges d’anada, l’ocupació va ser en els tres superior al 50% (entre el 57 i el 67%), sobre un total d’una setantena de places a cada aeronau. El més freqüentat va ser el vol des de Palma que va aterrar a Lleida a dos quarts de nou del matí, amb 54 passatgers i una ocupació del 75%. El vol amb destinació a Maó va registrar una ocupació del 60% (43 passatgers) i el d’Eivissa, del 67%, amb 48 passatgers. En canvi, les arribades des d’Eivissa i Maó van ser més fluixes, amb ocupacions per sota del 20%.
L’operativa d’estiu es prolongarà fins a finals d’agost i hi ha trajectes amb preus per sota dels 70 euros (demà, a Maó, per exemple) i fins i tot per sota dels 60.
Vacances
La majoria dels passatgers dels nous vols des d’Alguaire a les Balears ahir van viatjar per vacances.
Anna Ribes i Laia Boix, residents a Tarragona, es van traslladar fins a Lleida per aprofitar els vols a les Illes, en aquest cas, amb destinació a Eivissa i, des d’allà, preveien anar a Formentera. Els usuaris van valorar la comoditat de l’aeroport lleidatà, la facilitat de l’aparcament, l’agilitat de la facturació i la proximitat del seu lloc d’origen.
Un propietari de Vall Companys, al negoci dels jets a Lleida
Un dels propietaris del grup Vall Companys, Òscar Vall Esquerda, ha construït un hangar a l’aeroport d’Alguaire i ha entrat, a títol personal, al negoci dels jets privats. Segons va avançar elNacional, el nou negoci porta per nom Vall Wings i ha comportat una inversió de 8,5 milions d’euros.
L’empresa ofereix des de vols per a executius a la compravenda d’avions. Disposa d’un Embraer Phenom 100EV, un modern bimotor amb autonomia per a 2.200 quilòmetres, i aviat operarà amb un Diamond DA62. També lloga aeronaus sense tripulació, per a viatges de negocis o escapades personals. Ofereix assessorament en la compravenda d’avions i disposa d’aeronaus en estoc. Segons el diari digital, Vall Wings acaba de presentar els comptes dels dos anys anteriors, 2023 i 2024, tot i que encara no havia iniciat les operacions comercials, i participa en tres companyies aèries europees: l’alemanya AeroOps GmbH & Co Charly India KG, Dropsounds, de Lisboa, i JetUp LDA, també portuguesa.