Ampliaran la Pleta del Prat per atreure turisme esportiu tot l’any
L’ajuntament de Lladorre ha adjudicat les obres per a l’ampliació i rehabilitació energètica del refugi de la Pleta del Prat, base de l’estació d’esquí de Tavascan. L’actuació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística Lladorre: turisme esportiu d’alta muntanya 365 dies, la finalitat del qual és desestacionalitzar i diversificar l’oferta turística. El més destacable d’aquest projecte és la creació d’una oficina tècnica des de la qual organitzar i promocionar una de futura trailstation, des de la qual es promocionaran itineraris senyalitzats per a la pràctica de carreres de muntanya, un esport clarament en auge, aprofitant l’entorn natural de l’estació de Tavascan, amb l’objectiu d’atreure atletes perquè facin estades esportives d’altitud. El projecte preveu l’adaptació de l’edifici amb una nova entrada, zona d’informació, taquilles, vestidors, serveis i magatzems, així com una ampliació de la terrassa. Contempla una inversió de 250.000 euros finançats amb fons europeus Next Generation.