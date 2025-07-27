Tallers i teatre a la temporada estival de l’Ecomuseu
Amb una vintena de propostes
L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu ha obert la temporada d’estiu, oferint un programa divers i participatiu fins el 31 d’agost amb una vintena de propostes. Més enllà de visites guiades, el museu proposa experiències culturals immersives en múltiples espais emblemàtics com el monestir de Sant Pere del Burgal, diverses esglésies romàniques, i la torre de vigilància d’Espot, a més de Casa Gassia. Entre les activitats més destacades figuren les experiències històriques a partir del Joc de Dames, els dimarts a les 10.30 hores a Sant Pere del Burgal i els divendres a les 18 h al castell de València d’Àneu, que tracten sobre el paper que les dones van jugar en la història del Pallars durant el segle XI. Una altra destacada proposta són les experiències detectivesques Desperta, Holmes!, que conviden a resoldre enigmes a les esglésies de Sant Pere de Sorpe –els dimecres a les 18 hores– i Sant Pere de Jou –els dijous a les 18–.
També s’ofereixen tallers d’etnobotànica per l’entorn d’Esterri d’Àneu, rutes teatralitzades de la mà d’Esperanceta de Casa Gassia i exposicions que connecten la tradició amb una mirada contemporània.