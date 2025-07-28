El Ball de les Forques més freqüentat suma un tercer grup
Els avis proposen també adherir-se a aquesta tradició recuperada fa més d’una dècada
Com ja és tradició, en el marc de la festa major de Nalec, dedicada a Sant Jaume, ahir al migdia va tenir lloc la representació del Ball de les Forques, que es va recuperar fa més d’una dècada i el futur de la qual està assegurat. Aquest any, la participació ha estat més gran que mai, amb tres grups: dos de dotze integrants (nens i adolescents) i un de vuit (adults). Precisament, s’ha recuperat el grup de joves que garantiran el relleu generacional del ball, un dels principals objectius de l’organització per assegurar-ne la continuïtat. L’alcaldessa, Susi Sansó, va explicar que “treballem perquè cada any hi hagi més persones involucrades en aquesta tradició i tenim la gran sort de comptar amb la implicació tant dels més petits com dels més grans”. Sansó va destacar que “en aquesta ocasió hem pogut fer tres grups que ens permeten diferenciar les tres etapes, els més petits que s’inicien, els joves que han de mantenir la tradició i els adults que continuem donant suport, perquè realment és una tradició molt bonica que el poble espera cada any”. A més, l’alcaldessa va indicar que “alguns avis han proposat fer també un cercle amb persones d’edat avançada i no ho descartem de cara a pròximes edicions”.
Davant de l’església, i al ritme del Ball de Sant Ferriol, primer els nens i després els joves i els adults, disposats en cercles i proveïts de forques i barrets, així com samarretes de Nalec o camises de quadres, van representar diferents passos i figures que imiten tot el procés de separació del gra i la palla.
I és que, tradicionalment, aquesta dansa servia per celebrar que els agricultors ja havien acabat la campanya o per reclamar l’arribada del vent (a la Vall del Corb, la típica brisa marinada) si el temps no ajudava.
El Ball de les Forques era molt tradicional en aquesta zona. Joan Amades el va recollir al Costumari Català de l’any 1953. Aquest va ser un dels actes de la festa major de Nalec, que s’ha celebrat durant tot el cap de setmana amb diferents activitats molt freqüentades. Val a destacar que aquest petit poble de l’Urgell de menys de 100 habitants, a l’estiu creix exponencialment i pot arribar a tenir fins a 400 veïns. Són moltes les famílies que viuen fora, però mantenen la casa pairal per passar les vacances.