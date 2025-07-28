Més de mig miler de persones al festival a2m
Balanç positiu per la fidelitat del públic. La música de Joan Masdéu tanca la sisena edició d’aquesta proposta cultural
Més de mig miler de persones han gaudit de la sisena edició del festival a2m de Tornabous. Manel Visa i Ramon Oromí, membres de l’organització, van fer una valoració “molt positiva” de les cinc sessions programades aquest any així com de l’evolució del festival: “El públic és fidel i el nostre objectiu no és créixer, sinó oferir cultura de qualitat en petit comitè alhora que donem a conèixer diferents racons del municipi.”
El sisè a2m es va tancar divendres passat amb un concert de Joan Masdéu, que va presentar les cançons del seu últim EP La Bonaventura i va oferir un repàs de la seua trajectòria musical. Aquesta va ser la sessió més participativa amb unes 200 persones.
La vetllada es va completar amb una visita al parc del Reguer de la mà del seu principal impulsor, Nando Farré, i un sopar d’entrepà de llonganissa.
El a2m s’ha concentrat de nou aquest any a l’estiu amb cinc sessions entre el 27 de juny i el 25 de juliol. El festival va ser inaugurat al Tarròs amb l’espectacle Woof de Pere Hosta, al qual va seguir un concert de Xènia Páez a la Guàrdia d’Urgell. El dia 10 de juliol va ser el torn de circ i màgia amb la companyia Struc i el seu Struc Magic Theater al jaciment ibèric del Molí d’Espígol i el dia 17 l’Espai Companys va acollir l’obra de memòria històrica L’enterrador amb Teatre de Dos.
El festival a2m està organitzat per l’associació cultural a2m amb la col·laboració de l’ajuntament de Tornabous. El seu objectiu és apostar per artistes emergents de proximitat així com artistes amb un cert bagatge de tot el territori en un festival de petit format i casolà en què conviden el públic a emportar-se la cadira o el coixí de casa. L’entrada és una aportació voluntària de 2 euros.