Milloraran l’accessibilitat i eliminaran barreres arquitectòniques en voreres
Actuació dels pressupostos participatius
L’ajuntament de Tàrrega ha donat llum verda a la millora de l’accessibilitat per als vianants, la proposta més votada en els últims pressupostos participatius. S’actuarà en una dotzena de punts estratègics en els quals s’eliminaran les barreres arquitectòniques de les voreres. També s’instal·larà paviment amb punts de relleu perquè les persones invidents o amb mobilitat reduïda puguin detectar-lo i reconèixer-lo com a senyal per mantenir-se alerta. S’actuarà al carrer de Blaia (a les interseccions amb el carrer del Mestre Pere Pau i Roger de Llúria), al carrer Agramunt (a la intersecció amb el carrer del Mestre Amigó i el passeig Simó Canet), al carrer del Mestre Güell (números 133 i 131), al carrer dels Bombers (números 1 i 9), a la rambla del Canalet (en la intersecció amb el carrer de Sol Ixent), a l’avinguda de la Generalitat (número 69), al carrer de Santa Clara (número 6) i en dos accessos a l’aparcament de l’avinguda Onze de Setembre. El termini d’execució és de quatre mesos i les obres de licitaran per 64.914 euros.
El segon projecte amb més vots dels pressupostos participatius va ser la millora de la il·luminació en punts de la via pública amb passos de vianants. En aquest cas, s’està acabant de redactar el projecte que se centrarà a reforçar la llum en 15 passos de vianants entre qui n’hi ha 10 de la Via Lacetània.
Finalment, l’altra proposta escollida va dirigida a l’adequació de les condicions d’alimentació i higiene dels gats de carrer. En aquest sentit, ja s’han fet els tràmits per adquirir 15 menjadores i abeuradors per a colònies felines. Es preveu que s’instal·lin a partir del setembre.