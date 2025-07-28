TURISME
Turistes apadrinen presseguers i viuen l’experiència de recollir fruita a Aitona
Recullen a Aitona els préssecs dels arbres que van triar ‘adoptar’ quan van florir. “És una activitat molt bonica i fora d’internet i la connectivitat”
Un grup d’unes quinze persones procedents de diferents punts de Catalunya van gaudir dissabte al matí de la collita de la fruita dels arbres, principalment presseguers, que havien apadrinat a Aitona en el marc de la campanya de Fruiturisme.
Es tracta d’una activitat per incentivar i prolongar la visita de turistes als camps de fruiters d’aquesta localitat del Baix Segre més enllà de la temporada de floració, en una iniciativa que es repetirà avui.
Es preveu que durant tot el cap de setmana els visitants recullin més de 200 quilos de fruita entre préssecs, nectarines i paraguaians.
Ahir, en la primera jornada de recol·lecció, els turistes van collir principalment préssecs rojos de la varietat sweet dream, caracteritzada per la dolçor i un elevat calibre, de més de 10 centímetres de diàmetre. L’activitat va incloure explicacions sobre com es desenvolupa la cura dels arbres i de la fruita.
“És una extensió del Fruiturisme que practica el visitant que ve a veure la floració, i que s’ha interessat i que ve a conèixer el territori”, va explicar el regidor de Promoció Econòmica de l’ajuntament d’Aitona, Jordi Vidal, que va destacar com el principal atractiu de l’experiència el fet de trobar-se “en una explotació agrària, en les condicions de treball normals del territori i on el turista rep les explicacions de l’agricultor, que fa de guia que pot resoldre qualsevol dubte i explica com es cull aquesta fruita”.
Per a la Nicole, veïna de Barcelona i que participa en l’experiència de la recol·lecció de la fruita com a activitat turística per segon any consecutiu, “és una activitat molt bonica que fas fora d’internet, de la connectivitat i de tot i que està molt més connectada amb la naturalesa”. “Als de ciutat, aquest moment, aquesta recollida de fruita, ens agrada molt”, va anotar el Pere, també barceloní.