Així es van formar els Pirineus: un recurs didàctic per entendre l'evolució geogràfica de la zona
El Geoparc Orígens publica avui un nou recurs didàctic que explica l'evolució geològica de la serralada a través d'una doble discordança única
El Geoparc Mundial UNESCO Orígens ha fet públic aquest 28 de juliol de 2025, un recurs didàctic que permet entendre la formació dels Pirineus. Es tracta d'un vídeo enregistrat durant una classe magistral sobre la doble discordança geològica al Congost de Collegats, ubicat al municipi de la Pobla de Segur. Aquesta activitat, emmarcada en la VIII Setmana dels Geoparcs Europeus 2024, va ser dirigida pel doctor Josep Anton Muñoz, catedràtic en geologia estructural de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona.
El material audiovisual ofereix una interpretació detallada d'una estructura geològica excepcional que permet llegir milions d'anys d'història dels Pirineus, des de la formació de l'oceà Atlàntic fins a l'aixecament de la serralada. El congost, considerat un indret clau per comprendre l'evolució del paisatge pirinenc, presenta un registre geològic d'alt valor científic i educatiu que ara es fa accessible al públic general mitjançant explicacions rigoroses però entenedores.
Amb aquesta nova incorporació, la col·lecció de vídeos geològics del Geoparc Orígens segueix creixent i es consolida com una eina divulgativa de referència. Aquest és el quart vídeo publicat de la sèrie, que continuarà ampliant-se amb nous materials enregistrats en altres punts emblemàtics del territori.
Què és una doble discordança i per què és important?
El protagonista científic del vídeo és un fenomen geològic singular: la doble discordança. Aquest registre mostra dues fases diferenciades de deformació i canvi tectònic que permeten desxifrar esdeveniments ocorreguts durant milions d'anys. La primera discordança correspon a un període d'erosió i deposició on capes més antigues van ser truncades i cobertes per altres més recents. La segona es superposa a l'anterior i evidencia un segon moment de transformació geològica.
Durant la sessió, el Dr. Muñoz condueix l'espectador per un recorregut interpretatiu que combina l'observació directa del terreny amb l'anàlisi de mapes geològics, models estructurals tridimensionals i l'estudi de fòssils i estrats. Les explicacions revelen el passat marí de la zona i els processos tectònics de col·lisió entre plaques que van transformar un antic fons oceànic en les muntanyes que avui podem observar.
Col·laboració institucional per la divulgació científica
L'activitat ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses entitats, entre elles l'Ajuntament de la Pobla de Segur, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, la Universitat de Barcelona, l'Institut de Recerca Geomodels i la Generalitat de Catalunya. També ha comptat amb el suport del projecte VIGEOCULT, orientat a la difusió i conservació del patrimoni geològic i cultural, finançat pel MICIU/AEI i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR.
El Geoparc Orígens, designat com a Geoparc Mundial de la UNESCO l'abril de 2018, abasta un territori de més de 2.000 km² distribuït entre quatre comarques lleidatanes: el Pallars Jussà, la Noguera, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. Actualment, forma part d'una xarxa global que inclou 229 geoparcs en 50 països diferents, tots ells caracteritzats per la seva gestió basada en la protecció, l'educació i el desenvolupament sostenible del patrimoni geològic.