Amplian la protecció de les pintures rupestres del Roc de Rumbau a l’Alt Urgell
La nova delimitació, impulsada per l’ajuntament de Peramola, contempla 36 hectàrees més i se suma a les mesures que ja tenen les pintures, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional. La zona, freqüentada per escaladors, compta amb diferents rutes senyalitzades
El departament de Cultura ha iniciat l’expedient per ampliar la delimitació del conjunt de pintures rupestres del Roc de Rumbau amb l’objectiu d’evitar possibles alteracions de l’espai que envolta el jaciment i que podrien afectar la contemplació i el seu estudi. La zona, coneguda també com la Roca dels Moros, compta amb diverses vies d’escalada senyalitzades i això fa que el número escaladors sigui cada vegada més alt.
El Govern va impulsar el 2014 una primera protecció de les pintures, amb una zona delimitada de 20 metres quadrats. L’espai està protegit amb una tanca i una porta, a la qual només poden accedir les persones autoritzades.
Les pintures, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional i protegides com a Patrimoni Mundial de la Unesco, estan senyalitzades amb un plafó informatiu i ja el 2014 els tècnics van determinar que l’estat de conservació era molt precari. La nova delimitació contempla protegir 36 hectàrees de terreny de l’entorn de les pintures. També inclou altres coves que van ser habitades des de l’antiguitat fins a la Guerra Civil espanyola. Destaquen elements com la Cova dels Esbuliacs, la Cova de les Arnes, el Fons de Cabana del Camí de Castell-llebre, la Cova del Buscall, la Cova del Jaç, el Paradolmen de la Costa del Rumbau i les Coves del Solà del Capcarreu de Tragó.
L’alcalde de Peramola, Joan Puig, va explicar que a començaments del 2024 van sol·licitar l’ampliació de la zona de protecció perquè, “a part de les pintures, les proximitats estan plenes de jaciments i de coves d’un alt valor i que cada vegada estan més deteriorats”. Estan localitzades dins de finques de titularitat privada, dedicades a l’explotació silvícola. Per això, el Govern ha iniciat el procediment d’informació pública per informar els propietaris de les vuit parcel·les afectades. En total són cinc propietaris diferents.
Pintures rupestres singulars
El Roc de Rumbau, o Roca dels Moros, presenta un conjunt pictòric situat en una cavitat entre dos grans cues. El petit buit, orientat cap a l’est, té unes dimensions de 3 m d’altura i 2 m d’ample. Les figures estan pintades a uns 6 m d’altura.
El conjunt és integrat per sis figures d’estil esquemàtic i abstracte, entre les quals cercles, traços, elements anellats, taques de pigment i barres. La singularitat temàtica, amb elements puntiformes, fa que es consideri un conjunt de gran importància inscrita a l’edat del bronze.
Pervivència de valors
El Govern utilitza la delimitació de l’entorn del conjunt rupestre com a instrument per garantir la pervivència dels valors que representen, perquè puguin perdurar en les millors condicions, evitant així possibles alteracions de l’espai que les envolta.
L’establiment de l’entorn de protecció suposa que caldrà l’autorització prèvia de Cultura per a actuacions com excavacions o altres que afectin el subsol. També queden prohibides les activitats esportives d’escalada i acampada dins de l’espai delimitat de les pintures (des del 2014), així com la instal·lació, a l’entorn de protecció de les 36 hectàrees, de noves infraestructures elèctriques i altres conduccions visibles.