Llum verda a la creació de l'empresa mixta de Rodalies de Catalunya
Paneque remarca que el servei es gestionarà amb “criteris propis” i “des del coneixement de la necessitat”
Llum verda a la constitució de l’empresa mixta de Rodalies de Catalunya SME. SA. Es tracta de l’operadora per gestionar el servei de Rodalies i regionals i de la que el Govern ha aprovat aquest dimarts els estatuts, en un acte que el Consell de Ministres també farà en la darrera trobada abans de les vacances d’estiu. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat que la nova societat es gestionarà amb “criteris propis” i “des del coneixement de la necessitat”. El consell de direcció comptarà amb majoria de representació de l’executiu català i el capital fundacional serà de dos milions d’euros.