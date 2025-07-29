TRANSPORT
Nova jornada de caos i retards a Rodalies per obres a Tarragona i una avaria a Sants
La modernització del Corredor Mediterrani prolonga les molèsties i usuaris lamenten la poca informació. Una incidència tècnica d’Adif a Barcelona va afectar totes les línies de Catalunya al migdia
Jornada complicada per als usuaris de Rodalies ahir a Catalunya, especialment a les demarcacions de Lleida i Tarragona, que van tornar a patir alteracions significatives en el servei. Una incidència tècnica a l’estació de Sants va provocar la interrupció de totes les línies de Rodalies de Catalunya durant pràcticament una hora al migdia.
Això va provocar congestió ferroviària, supressió puntual de trens i, a Lleida, retards en un tren de l’RL4 amb sortida des de Terrassa i en un altre R14 amb origen a Barcelona. A més d’aquesta avaria, les línies R13 (Lleida-Barcelona per Valls) i R14 (Lleida-Barcelona per Reus) van experimentar problemes derivats d’una nova fase de les obres del Corredor Mediterrani al seu pas per Tarragona. L’R13 i l’R4 van quedar interrompudes durant tota la jornada, mentre que l’R14 i les línies R15, R16 i R17 van veure afectat el seu servei fins a les 14 hores.
Per mitigar l’impacte, Renfe va desplegar un servei alternatiu per carretera entre Torredembarra i Cunit, de manera que va habilitar un total de 380 autobusos amb prop de 21.000 places per cobrir les rutes. Aquestes obres, que es prolongaran fins al setembre i continuaran amb diverses afectacions nocturnes fins al desembre, són part de la implantació de vies d’ample estàndard a l’estació de Sant Vicenç de Calders. Les intervencions inclouen renovació de la infraestructura, millora de les capçaleres nord i sud, actualització del software i modernització de l’electrificació de l’estació del Vendrell, a Tarragona.
Malgrat aquestes mesures, usuaris com la Patrícia i la Dolores Martínez van expressar frustració davant de la falta d’informació clara i la irregularitat constant del servei. La Patricia va lamentar la incertesa en el trajecte entre Torredembarra i Cunit, mentre que la Dolores va criticar el mal estat dels ascensors i l’acumulació d’avaries i retards, exigint una major atenció a les necessitats dels viatgers diaris. Molts van denunciar que l’aplicació mòbil de Renfe no està actualitzada, la qual cosa dificulta obtenir informació fiable i complica justificar els retards.
Fins al 19 de desembre, alguns trajectes entre la Plana de Picamoixons i Sant Vicenç de l’R13 continuaran fent-se per carretera perquè Adif segueixi millorant la infraestructura.