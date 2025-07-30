Estabilitzat l'incendi forestal de Fulleda, que ha afectat 13,5 hectàrees
Els Bombers el van estabilitzar al cap de tres hores mobilitzant gairebé 100 efectius || El 112 va rebre més d’un centenar de trucades ciutadanes pel foc
Un incendi forestal al terme municipal de Fulleda, a la comarca de les Garrigues, va calcinar almenys 13,5 hectàrees de vegetació. El foc va ser declarat poc després de les sis de la tarda i en aquell moment els Bombers de la Generalitat van mobilitzar 9 mitjans aeris, 23 dotacions terrestres i 98 efectius.
Les tasques d’extinció es van concentrar en el flanc dret i posterior de les flames per evitar que es propagués per una zona de cultius. Als treballs també es van afegir tractors que van llaurar el terreny per delimitar l’incendi i es van mobilitzar efectius tant de l’àrea de Lleida com de la resta de regions de Catalunya.
El lloc del foc estava allunyat de nuclis urbans i amb el pas de les hores es van anar retirant efectius. Finalment, a les 21.21 hores els Bombers de la Generalitat van donar per estabilitzat l’incendi i van informar que mantenien el dispositiu amb deu dotacions terrestres i els mitjans aeris es van retirar.
Els Agents Rurals van informar una hora abans que l’incendi s’estabilitzés que la superfície calcinada era de 13,5 hectàrees. Per la seua part, el 112 va informar que va rebre més d’un centenar d’avisos del foc.
Altres incendis de vegetació. D’altra banda, els Bombers també van treballar ahir en altres incendis de vegetació. El primer es va declarar a les 10.03 hores al Camí de Marimunt de Lleida. Al migdia, es van cremar camps segats a Menàrguens. Hi van acudir cinc dotacions terrestres i un helicòpter.
A la tarda, a les 15.35 hores, es van cremar un tractor i una embaladora de palla en un camp de cereal. El tractorista va sortir il·lès. Al lloc van acudir set equips terrestres i tres mitjans aeris.