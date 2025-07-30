Obres per frenar goteres i evitar la calor a la biblioteca de Bell-lloc
Bell-lloc d’Urgell ha iniciat les obres de reforma de la coberta de la biblioteca pública Joan Solà per acabar amb les goteres i filtracions d’aigua i evitar la calor a l’interior de l’equipament. L’actual teulada, fabricada amb policarbonat, ha ocasionat molts problemes de calor i de filtracions. Es tracta d’una problemàtica que des de fa anys requeria una intervenció per arribar a una solució definitiva.
L’obra té un pressupost de 130.600 euros, dels quals 117.600 seran finançats amb ajuts públics i 13.000 de fons públics.
Aquesta actuació se suma a una sèrie de millores a la biblioteca com per exemple l’adequació d’un lavabo adaptat i la construcció d’un magatzem per a material exclusiu del centre.
Així mateix, fonts del consistori van explicar que recentment també s’ha adquirit una bústia de devolució de llibres, que permet als usuaris retornar llibres de forma autònoma, fins i tot fora de l’horari d’atenció.
D’altra banda, cinc empreses opten a les obres de la plaça Lluís Companys, que han de reduir els efectes de l’illa de calor de la zona, al tractar-se d’un espai fabricat tot de formigó. En aquest sentit, els treballs preveuen una inversió de 165.000 euros.