El Pla impulsa el primer pla comarcal LGTBI+ per a un territori més inclusiu
El consell del Pla està elaborant el seu primer Pla LGTBI+ comarcal (2025-2029), un projecte pioner que parteix d’un diagnòstic exhaustiu i participatiu per conèixer la realitat del territori i definir accions concretes que garanteixin els drets i la igualtat de totes les persones, independentment de la seua orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
El procés està liderat pel Servei d’Atenció Integral (SAI) amb l’acompanyament tècnic de la consultora LaGroc. Es desplegarà una metodologia participativa que inclourà enquestes en línia, entrevistes i espais de partit a la comarca.
Es busca donar veu al col·lectiu LGTBI+, entitats socials i la ciutadania per recollir propostes i generar un diagnòstic que reflecteixi la pluralitat del territori i serveixi de base per a polítiques públiques compromeses amb la diversitat.
Després de la diagnosi està previst dissenyar un pla d’acció que s’anirà implementant al llarg dels quatre anys.