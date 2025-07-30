Tanca un dels hotels més emblemàtics del Pirineu de Lleida, el primer amb quatre estrelles del Pallars
Va obrir portes el 2004 i va arribar a tenir 15 treballadors en temporada alta. El propietari havia sol·licitat un concurs de creditors voluntari
L’Hotel Spa Riberies de Llavorsí, primer allotjament de quatre estrelles a obrir les portes al Pallars Sobirà, no tornarà a rebre hostes. L’establiment, que va tancar definitivament el setembre passat, ha finalitzat una trajectòria iniciada el 2004 després de la remodelació d’un antic hostal de dos estrelles.
Manel Irimia, propietari de l’hotel i conegut impulsor dels esports d’aventura al Pirineu, va explicar que la decisió arriba després de sol·licitar un concurs de creditors voluntari al contreure deutes amb l’Institut Català de Finances.
“S’havien de renegociar algunes condicions, però vaig acabar col·lapsant i, a l’assessorar-me, he optat per abaixar la persiana”, va assenyalar Irimia. A més, va subratllar la falta de relleu generacional com un dels principals motius del tancament.
L’hotel, amb 34 habitacions i un complet spa dotat de jacuzzi, sauna i bany turc, va sorgir com una aposta per diversificar i professionalitzar l’oferta turística de la comarca. “Vaig iniciar el projecte perquè, aleshores, qui era director general de Turisme m’ho va recomanar al creure que el Pallars necessitava un establiment d’aquestes característiques”, recorda Irimia.
“Assegurava que el model era atractiu per demostrar al sector que havíem d’anar cap a aquesta línia d’explotació, però el Pallars no és la Val d’Aran”, lamenta aquest empresari, que assegura que “l’hostaleria és un món cada vegada més difícil, amb massa traves burocràtiques i normatives que fan poc viable que un establiment mitjà sigui rendible”.
Allunyat ara del dia a dia de l’hotel, Irimia va confessar sentir-se alliberat i centrat en noves inversions en la seua empresa de ràfting. No va descartar, tanmateix, ajudar qui desitgi reobrir l’hotel. “Si algú vol tornar a posar-lo en marxa, una vegada s’hagi resolt el concurs voluntari, estaria disposat a ajudar-lo en tot el que pugui”, va assegurar Irimia.
També va apuntar que el més probable és que sigui el mateix ICF qui se l’acabi quedant. Així mateix, “pot ser que hi hagi ja interessats a reprendre” el projecte. L’hotel va arribar a ocupar fins a quinze treballadors en temporada alta.
D’aquesta manera, amb el tancament del Riberies, el Sobirà es queda amb un sol establiment de quatre estrelles, el Pessets de Sort.