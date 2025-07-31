BOMBOLLA
Adéu a un símbol de la bombolla immobiliària: la Pobla de Segur desmunta una grua abandonada fa divuit anys
L’estructura ha estat desmuntada per l’ajuntament després de superar traves administratives; el cost de l’operació serà carregat als futurs propietaris del solar
L’ajuntament de la Pobla de Segur ha retirat aquesta setmana la grua que durant gairebé dos dècades s’erigia com un monument a la bombolla immobiliària.
La màquina es trobava en una parcel·la del carrer Flamisell, on el 2007 la promotora Flamisell Pirenaica SL (Flapisa) va iniciar la construcció de dos habitatges amb aparcament i una piscina privada. La promotora va fer fallida i es troba en concurs de creditors, la qual cosa ha dificultat el desmantellament de la màquina.
Tanmateix, després de superar diverses barreres administratives, el mateix ajuntament ha aconseguit retirar aquesta estructura que s’havia integrat en l’skyline del barri de l’Estació. L’alcalde de la Pobla, Marc Baró, va explicar que l’actuació ha suposat un cost de 6.000 euros per al consistori.
Per garantir la recuperació d’aquesta inversió, s’inscriurà una càrrega urbanística al registre de la propietat, de manera que qui finalment adquireixi el terreny assumirà aquest deute amb l’ajuntament.