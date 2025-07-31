Instal·lada la fibra al sud de la comarca
La diputació de Lleida ha finalitzat, després d’invertir 1,62 milions d’euros i obrir 10 km de canalitzacions, el desplegament de la fibra òptica a l’àrea sud de les Garrigues, concretament a Cervià, l’Albi i Vinaixa. Els treballs, concentrats a la carretera que uneix les dos primeres localitats (LP-7032) i el camí que condueix a la tercera, han permès la instal·lació de cable per millorar la connexió a internet a la zona.
“Fer arribar la fibra òptica als municipis no és simplement una qüestió de tecnologia, és donar-los oportunitats perquè estiguin connectats”, va assenyalar el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez.