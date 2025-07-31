Seròs reutilitzarà 34 nínxols i 10 tombes en nous funerals
L’ajuntament activa l’extinció de drets funeraris per abandonament
“Intentarem aplicar la recuperació del dret, restaurar els nínxols i després posar-los a disposició dels veïns”, explica l’alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia. Així, l’ajuntament ha activat l’extinció dels drets funeraris de 44 sepultures del cementiri municipal, 34 nínxols i 10 tombes a terra, per poder reutilitzar-los en l’enterrament de nous morts.
L’expedient estarà en fase de consulta pública fins a l’11 d’agost, “perquè els que puguin estar-hi interessats puguin comparèixer i formular al·legacions, suggeriments o reclamacions que tinguin per convenients”, assenyala l’anunci.
Les tombes afectades són les numerades del 3 al 12, mentre que els nínxols es distribueixen en vint-i-tres del bloc 2, cinc del 3 i sis del 4.
Es tracta d’enterraments que es troben “en una situació d’abandonament. Ningú paga les taxes del cementiri ni s’ocupa del manteniment. No hi ha familiars dels difunts que se’n facin càrrec”, explica Romia.
Una mitjana de 21 finats l’any
El municipi, la població del qual s’ha mantingut estable els últims vint anys en una forquilla dels 1.864 als 1.946 veïns (1.902 el 2024), ha registrat en aquest període de temps una mitjana de 21 morts cada any, un ritme que, malgrat l’avenç de la cremació, que a Catalunya se situa en l’entorn del 53%, ha empetitit l’espai disponible al cementiri.
“No tenim un problema de falta d’espai per poder enterrar els veïns que puguin anar morint, perquè algunes famílies disposen de diversos nínxols. Però alhora hi ha peticions”, assenyala l’alcalde. “Abans de portar a terme una inversió en noves construccions, i sabent que hi ha nínxols buits o abandonats, hem preferit recuperar-los”, anota.
Les restes els drets funeraris de les quals s’extingeixin seran exhumades i dipositades a l’ossera.
El projecte ha estat redactat pels serveis tècnics del consell comarcal del Segrià. La mitjana anual de defuncions a Alcanó, que té una població de 240 habitants, se situa en 3,6, amb una forquilla d’una a vuit les últimes dos dècades.
Alcanó destina 53.000 € a ampliar el cementiri i millorar-hi l’accés
L’ajuntament d’Alcanó ha aprovat definitivament el projecte de millora de l’accessibilitat i de l’ampliació del cementiri, en el qual té previst invertir un total de 53.069 euros, 43.858 de principal i la resta en concepte d’IVA.