Tallada la C-12 a Llardecans per un accident entre un turisme i una furgoneta

Un dels conductors ha resultat ferit lleu i traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova

Un accident entre un turisme i una furgoneta ha obligat a tallar completament la carretera C-12 a l’altura de Llardecans en ambdós sentits de la marxa aquest dijous a la tarda. 

Els Bombers han rebut l'avís a les 15.54 hores i s'han desplaçat amb cinc dotacions fins al lloc, on han iniciat tasques d’excarceració a causa de l’atrapament mecànic d’un dels ocupants de la furgoneta.

La circulació ja s'ha restablert. Un dels conductors, ferit lleu, ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. 

