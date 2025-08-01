Tallada la C-12 a Llardecans per un accident entre un turisme i una furgoneta
Un dels conductors ha resultat ferit lleu i traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova
Un accident entre un turisme i una furgoneta ha obligat a tallar completament la carretera C-12 a l’altura de Llardecans en ambdós sentits de la marxa aquest dijous a la tarda.
Els Bombers han rebut l'avís a les 15.54 hores i s'han desplaçat amb cinc dotacions fins al lloc, on han iniciat tasques d’excarceració a causa de l’atrapament mecànic d’un dels ocupants de la furgoneta.
La circulació ja s'ha restablert. Un dels conductors, ferit lleu, ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.