Balaguer tanca contenidors de fracció orgànica i resta
Hi invertirà 815.000 euros i distribuirà 16.000 targetes per obrir-los
La Paeria de Balaguer ha tret a licitació l’adquisició dels nous contenidors d’escombraries per 815.000 euros. El projecte busca modernitzar el servei municipal mitjançant la instal·lació de dipòsits intel·ligents amb identificació dels usuaris mitjançant targetes i una aplicació mòbil. El contracte inclou l’entrega de 240 nous contenidors, 120 per a la fracció orgànica i 120 per a la fracció resta, així com l’adaptació de 47 dipòsits soterrats a les illes ja existents.
Tots estaran dotats de dispositius que permetran l’accés controlat únicament a usuaris identificats, per fomentar el reciclatge i reduir les aportacions incorrectes. La resta de fraccions estan gestionades pel consell de la Noguera.
L’actuació es dividirà en dos fases. La primera consistirà en la implantació dels nous equips, incloent-hi la distribució de 16.000 targetes identificatives als veïns, el desenvolupament de l’aplicació mòbil i la configuració d’una plataforma informàtica per a la gestió i anàlisi de dades. L’objectiu de la Paeria és monitorar en temps real l’ús dels contenidors, aplicar bonificacions als qui reciclin millor i enviar avisos i informació a través de l’app.
La segona fase contempla l’explotació i manteniment del sistema, que inclou el servei tècnic del dispositiu. Les empreses interessades a subministrar els contenidors tenen fins al 22 d’agost per presentar les ofertes. La Paeria preveu poder iniciar el desplegament durant l’últim trimestre d’aquest any.
Paral·lelament, el consell està desplegant els nous dipòsits tancats als pobles de la comarca. Ja s’han col·locat a Bellmunt d’Urgell i Bellcaire i aquesta setmana ho faran a Gerb, Térmens i Vallfogona.
Mentrestant, la Paeria i el consell han reforçat durant l’estiu la neteja dels contenidors actuals, que es farà dos vegades al mes.