CONFLICTE
Els okupes tornen als blocs del carrer Ausiàs March d’Alcoletge
Un grup de treballadors viu als edificis tancats al ser saquejats fa tres anys. L’alcalde demana recuperar i rehabilitar la totalitat dels seixanta habitatges
Els okupes han tornat als blocs de pisos tapiats del carrer Ausiàs March d’Alcoletge tres anys després que la Sareb els tanqués i quedessin sense llum ni aigua. Es tracta de treballadors d’origen immigrant que viuen en set habitatges dels 60 que hi ha i als quals han accedit i connectat la llum, segons va explicar l’alcalde, Josep Maria Gras.
El primer edil va indicar que es tracta de treballadors de diverses nacionalitats (lituans, magrebins i d’altres països de l’Àfrica) que a penes han causat problemes puntuals de convivència. “En aquests casos prefereixo parlar amb ells i donar-los un toc d’atenció en comptes de trucar als Mossos. Fan vida normal i estan empleats en alguna empresa ja que van uniformats”, va remarcar Gras. “Estem resignats i molestos ja que el Govern hauria de donar una solució al problema de l’habitatge”, assegura l’alcalde. A més, reconeix que “hi ha hagut queixes veïnals per la música i els sorolls nocturns”.
Així, els pisos eren d’un fons d’inversió i van passar a mans del Sareb l’any 2019, quan la pràctica totalitat dels 60 habitatges estaven habitats per inquilins amb contractes de lloguer social. El 24 de desembre del 2019, quan els inquilins celebraven la Nit de Nadal, es van quedar sense llum ni aigua. Els van restablir al demanar-ho el consistori.
Ajuntament i veïns van acusar el 2021 la Sareb de permetre el deteriorament del bloc i de “mòbing immobiliari”. Aleshores molts inquilins ja se n’havien anat, i van quedar només 11 famílies d’ètnia gitana que havien okupat 5 pisos. L’agost del 2022, gairebé tots els habitatges van quedar inhabitables com a conseqüència de saquejos al marxar la gran majoria dels habitants, tant okupes com inquilins. El robatori de cables, canonades, finestres i destrosses de tot tipus, tant a l’interior de les vivendes com en espais comuns, fan que tornar a habitar-lo requereixi importants reparacions. Així ho va constatar l’ajuntament, que va estimar que 58 pisos estarien en aquesta situació. Gras va indicar que la situació actual no és ni de bon tros tan problemàtica com la de llavors. L’ajuntament reclama ara, com aleshores, poder recuperar els habitatges.
Un inquilí, electrocutat per manipular un quadre elèctric
Un home va resultar ferit per cremades ahir al matí als blocs okupats d’Alcoletge. Segons els testimonis recollits al lloc, la víctima va patir una descàrrega al manipular un quadre elèctric, la qual cosa li va provocar les cremades.
El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar un helicòpter medicalitzat juntament amb diverses ambulàncies per atendre el ferit al mateix bloc. També hi van acudir agents dels Mossos d’Esquadra per assegurar la zona i col·laborar en l’assistència. Malgrat tot, els Bombers no van haver d’intervenir en l’incident.L’home va ser atès pels metges al lloc i traslladat posteriorment per rebre atenció especialitzada. Les autoritats investiguen les circumstàncies exactes de l’accident i, al tancament d’aquesta edició, no havia transcendit l’estat en el qual es troba el ferit.