Un nou accés atansarà les pistes de Cerler a la comarca
Aragó dona llum verda a crear una carretera fins al telecadira de Castanesa des de Montanui. Vilaller i el Pont creuen que el projecte els beneficiarà
Una nova carretera per accedir a l’estació d’esquí de Cerler des de Castanesa atansarà notablement les seues pistes a l’Alta Ribagorça. Les localitats del Pont de Suert i Vilaller són les que es veuran més beneficiades per aquest nou accés, que partirà de Fonchanina (Montanui) i arribarà fins al front de neu de Castanesa, al costat del telecadira inaugurat el 2021, obrint així un accés inèdit a la vall de Benasc.
El Consell de Govern d’Aragó ha autoritzat recentment la subscripció d’un conveni entre la DGA, la diputació d’Osca i l’ajuntament de Montanui per a la construcció de la via. Es contemplen 7,5 quilòmetres de carretera –4,8 km per pista condicionada i més de 2 km de traçat nou– adaptada per a tota mena de vehicles i que esperen finalitzar de cara a la temporada 2028-2029, amb un nou aparcament per acollir els visitants de la mateixa estació.
Amb aquesta infraestructura, la geografia de la neu a aquesta zona del Pirineu canvia, ja que el Pont de Suert passarà a estar sol a 30 quilòmetres de Cerler, davant de Boí Taüll (32 km) i Baqueira (53 km). Vilaller, per la seua part, quedaria només a 26 km de Cerler, mentre que Boí Taüll està a 36 km i Baqueira, a 44 km.
Així mateix, aquest augment d’oferta quant a estacions d’esquí millorarà notablement la seua competitivitat a l’hora d’atreure amants de la neu davant d’altres destinacions tradicionals.
Per a Maria José Erta, alcaldessa de Vilaller, això suposa un “abans i un després”, creant sinergies entre el turisme aragonès i el català i posicionant la seua localitat com a “nexe natural entre territoris complementaris”.
Al seu torn, Iolanda Carme Ferran, alcaldessa del Pont de Suert, destaca les oportunitats que suposaria per a l’hostaleria i el comerç local gràcies a l’augment de visitants en cas de materialitzar-se el projecte. La nova carretera serà a més una peça clau dins de l’estratègia per revitalitzar el turisme i l’economia de la zona, afavorint la col·laboració entre els dos costats del Pirineu.
El projecte incorpora estàndards de seguretat i accessibilitat pensats per al trànsit de tota mena de vehicles en muntanya i és part d’un pla més ampli de modernització viària al Pirineu aragonès.