AGRICULTURA
Aquesta es l’alternativa al panís que requereix la meitat d’aigua
Presenten un estudi per a zones d’extensiu
Agramunt va acollir ahir una jornada en què es va presentar la mongeta seca com a alternativa al cultiu de panís en zones de cultius extensius de l’àmbit del canal Segarra-Garrigues. El director d’Agricultura d’Aigües del Segarra-Garrigues (ASG), Xavier Petit, va explicar que “el cultiu de mongeta seca necessita un terç de l’adob que requereix el panís i la meitat d’aigua”, de manera que tot indica que pot ser una bona opció a tenir en compte. Petit va afegir que també hi ha cooperatives interessades a adquirir el producte com la d’Artesa de Segre i la del Vallès i va apuntar que en l’actualitat la majoria de mongetes seques que es consumeixen procedeixen d’altres països com els Estats Units, Mèxic o el Canadà.
Durant la jornada es va presentar el grup operatiu ImNovaBean, que porta dos anys estudiant la viabilitat, la sostenibilitat i l’ús eficient de l’aigua en el cultiu de les mongetes seques en diferents zones de Catalunya, entre les quals dos finques de dos hectàrees cada una a Agramunt i a Tudela de Segre. L’assaig es porta a terme amb una vintena de varietats i en diferents dates de sembra així com en diferents densitats. També s’analitza la mecanització de la recol·lecció i fins i tot està previst modificar una recol·lectora de cereal per collir les mongetes i evitar que es trenquin, ja que en una prova amb una recol·lectora de cereal es van trencar un 43% d’aquestes. El president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va reconèixer que “l’ordi no és viable ara perquè el preu s’ha estancat” i els costos no paren d’augmentar. Va explicar que s’han anat emprovant diferents cultius alternatius al panís, que “necessita molta aigua”, com el bròcoli i la mongeta seca.