Campanya policial per combatre l’excés de velocitat al volant

Imatge del radar remolc a l’A-2 a Cervera. - LAIA PEDRÓS

REDACCIÓ

El Servei Català de Trànsit, juntament amb els Mossos d’Esquadra i les policies locals, porten a terme aquesta setmana una campanya intensiva per combatre la velocitat excessiva. Afecta tant carreteres com vies urbanes, on la velocitat excessiva pot tenir “greus conseqüències”, en especial per als col·lectius més vulnerables com vianants i ciclistes. En un altre ordre, a l’A-2, al seu pas per Cervera, s’ha instal·lat un dels quatre radars remolc davant de l’augment de sinistres.

