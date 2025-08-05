La Torre de la Presó de Bellver de Cerdanya serà visitable com a mirador
El projecte inclou la consolidació de l’edifici medieval i habilitar un accés segur. El pressupost per restaurar-lo ascendeix a 277.000 euros
Objectiu: rehabilitar la Torre de la Presó, situada en ple centre històric de Bellver, per fer-la visitable i obrir-la al públic. Aquest és el projecte que aquest ajuntament de la Cerdanya posarà en marxa enguany, coincidint amb el 800 aniversari de la fundació del poble. Inclourà la museïtzació de l’edifici per explicar les fases constructives i la seua vinculació amb les muralles de Bellver.
La intervenció, que busca recuperar el valor patrimonial de l’edifici, situat a la plaça del Portal del nucli antic, inclou consolidar l’estructura, millorar l’entorn i adequar l’accés interior per poder pujar la part més alta, que es convertirà en un mirador del poble, segons explica el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Roig. La Torre de la Presó forma part d’un itinerari, afegeix, que interpreta els orígens i el desenvolupament històric del municipi.
La intervenció va ser la proposta més votada dels primers pressupostos participatius aprovats per l’ajuntament el 2023 però l’assignació inicial, de 50.000 euros, va resultar insuficient. El pressupost és de 277.000 euros. Roig indica que la direcció general de Patrimoni “es farà càrrec del 70% de la inversió”, mentre que la resta anirà a càrrec de les arques municipals. En les properes setmanes sortiran a licitació les obres. És necessari assegurar l’estructura, reparar les esquerdes, refer trossos dels murs de pedra caiguts i habilitar una escala metàl·lica a l’interior de la torre. La Torre de la Presó formava part del sistema defensiu medieval de Bellver.