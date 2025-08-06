Cinc dies de cultura, música i tradició
Comença avui la festa major, amb concerts de Doctor Prats i Her Majesty. També hi haurà escacs i un piromusical
El municipi Golmés ja està a punt per celebrar la seua festa major des d’avui i fins al 10 d’agost. És una cita estiuenca destacada al Pla d’Urgell que combina actes tradicionals, concerts, activitats juvenils i espectacles familiars. La celebració arranca avui, festivitat de Sant Salvador, amb el repic de campanes, una missa solemne presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i la tradicional processó amb la Cobla Selvatana. També hi haurà un concert i ball de gala amb la mateixa formació i una actuació a càrrec del grup Sobretaula.
Entre els plats forts de la programació destaca la Holi Party amb DJ, la Xtrem Race, el correbars amb la xaranga Bsumeta, concerts de grups com Doctor Prats, Her Majesty i La Prole Band i sessions amb DJ com Jorlin, Artatack i Trapella. No hi faltaran propostes per a totes les edats, com l’espectacle d’havaneres amb Son de l’Havana, humor amb Mireia La Crazy, tirada de bitlles, batucada i un espectacle familiar amb Mim la Pallassa. La clausura serà el diumenge 10 amb una cercavila, torneig d’escacs, activitats per a nens, concert de l’Orquestra La Pasarela (que celebra el seu 35 aniversari), i un gran piromusical dissenyat especialment per a Golmés.
Les activitats es repartiran entre la plaça Major, el pavelló poliesportiu Salvador Ezquerra, el Parc del Centenari, les piscines i altres espais emblemàtics locals.
“Aquest any hem dissenyat unes festes per a tothom, amb una oferta equilibrada entre tradició i modernitat, i amb una clara voluntat de promoure la participació ciutadana, el talent local i la convivència entre generacions”, va destacar l’alcalde, Jordi Calvís.