Joan Masdéu inaugura el quart Festival Minúscul dijous a Cal Jaques
El Festival Minúscul de Mollerussa començarà la quarta edició demà amb un concert del cantautor Joan Masdéu al pati de Cal Jaques. L’artista de Reus presentarà La Bonaventura, un EP que revisita cançons emblemàtiques de la seua carrera amb noves versions i col·laboracions de Xoel López, River Omelet i Dan Peralbo, que també actuarà en el tancament del cicle, el 28 d’agost.
Amb un format acústic, Masdéu repassarà temes dels seus cinc discos en solitari, així com clàssics de Whiskyn’s, la banda que va liderar als anys 90 i que va ser un referent del rock català.
Les entrades per al concert tenen un preu de cinc euros i només es vendran a taquilla el mateix dia de l’esdeveniment. Aquest any el festival ha habilitat un punt físic de venda anticipada al bar Punt 14, on s’han venut entrades fins a finals de juliol.
Minúscul ja ha aconseguit omplir aproximadament la meitat de l’aforament en alguns dels concerts programats. L’impulsor del festival, Jordi Bonilla, va destacar que preparen sorpreses en l’escenografia i el condicionament de l’espai. El cicle continuarà el 14 d’agost amb Maren, el dia 21 amb Eduard Gener acompanyat de Les Coristes, i acabarà el 28 d’agost amb Dan Peralbo.