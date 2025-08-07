Carrers ‘damunt davall’ per eliminar uralita en Castelldans
Treballs per suprimir-la de la xarxa d’aigua de boca. Inversió de més de 300.000 €
La renovació de la xarxa d’aigua de boca té des de fa mesos els carrers de Castelldans damunt davall. El primer objectiu és substituir totes les conduccions de fibrociment que subministren els habitatges, ja que aquest component s’ha d’eliminar actualment per llei, tant de la Generalitat com del Govern central, i ha d’estar retirat el 2030 al ser altament tòxic i contaminant. Se substituirà per polietilè, va explicar l’alcalde, Conrad Llovera. Actualment, s’intervé als carrers Sant Isidre i l’avinguda Francesc Macià, les vies més llargues de la població, amb una inversió de 305.000 euros subvencionats en un 95% per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), però el projecte contempla la renovació de les conduccions en una dotzena de vies públiques.
El procés va començar al gener i inclou a més la repavimentació dels carrers implicats amb la millora de voreres. La reforma ha permès duplicar el diàmetre de les canonades, fet que permetrà unificar la pressió a tots els habitatges, una cosa que no succeïa abans de la intervenció. “D’aquesta manera tindrem el 90% de les instal·lacions modernitzades i complint totes les normatives de la conselleria de Salut”, va remarcar Llovera. Per abordar la reforma, el consistori va elaborar un pla director d’aigua potable. A més de renovar tota la xarxa de subministrament, també s’instal·len comptadors a les entrades i sortides de la captació d’aigua per controlar les pèrdues i possibles rebentades i es construirà un dipòsit de 600 metres cúbics. Així mateix, se substituiran els comptadors actuals per digitals als habitatges per facilitar un registre del consum i afavorir l’estalvi. El pròxim carrer en el qual s’intervindrà és l’avinguda de les Garrigues, amb un cost de més de 55.000 euros. La inversió en la millora de la xarxa de proveïment d’aigua de boca supera el mig milió d’euros que sufraguen l’ACA, la Diputació i l’ajuntament amb fons propis, per a la qual cosa ha estat necessari sol·licitar un crèdit. Llovera va demanar comprensió als veïns pels problemes de trànsit que està generant la intervenció.