El Consell d’Infants i Adolescents planteja 65 propostes de millora per a Bellpuig

El Consell d’Infants i Adolescents es va constituir al febrer. - LAIA PEDRÓS

Carmina Marsiñach
CARMINA MARSIÑACH
SEGARRA

El Consell d’Infants i Adolescents de Bellpuig ha fet 65 propostes per millorar el municipi. L’alcalde, Jordi Estiarte, va recordar que aquest nou organisme de participació no existia, va nàixer a finals del 2024 i va voler agrair la implicació dels joves, que “han entès que és una eina útil per poder expressar-se, apoderar-se i ser part activa del canvi”. Hi ha propostes sobre equipaments, espais públics, parcs i zones verdes, mobilitat, civisme, sostenibilitat, enllumenat, festes i activitats lúdiques. Des de l’ajuntament es comprometen a estudiar-les i adoptar accions per atendre les necessitats dels joves.

Ahir, en la roda de premsa posterior al ple del 4 d’agost, també es va informar de l’aprovació definitiva de la cessió de les cobertes municipals a la comunitat energètica local ECOBS-Energies Compartides de Bellpuig i Seana. Es preveu que la instal·lació de panells solars al Teatre Armengol, l’Escola Municipal de Música, la nau de la brigada i l’escola bressol comencin al setembre.

També es va aprovar una modificació de crèdit per destinar 45.000 euros a arreglar de forma urgent la coberta del restaurant del camp de tir, que es troba molt degradada.

