TRÀNSIT
Detingut per avançar de forma temerària a l’N-230
Un camioner de Lleida, a Benavarri. Va depassar dos camions en línia contínua mentre s’atansava un altre vehicle de cara
Un camioner de Lleida va ser detingut el 29 de juliol passat per conducció temerària a l’N-230 a Benavarri. Els fets van tenir lloc el passat 23 de juny en el punt quilomètric 43 d’aquesta carretera, entre Lleida i Vielha, al terme municipal de Benavarri, quan l’arrestat va fer un avançament pel seu carril esquerre de forma antireglamentària a dos camions. A més, es tractava d’un tram de visibilitat reduïda i amb senyalització de prohibit avançar. Mentre aquest conductor feia la maniobra, circulant pel carril esquerre en sentit contrari, s’aproximava un altre vehicle pel seu carril i en el sentit que li indicava la via, obligant el conductor a frenar de forma brusca i esquivar al camió amb gran perícia cap a la vora dreta de la calçada, per evitar la col·lisió entre tots dos.
Immediatament, el conductor perjudicat va posar els fets en coneixement del Grup d’Investigació i Anàlisi de Trànsit (GIAT) de la Guàrdia Civil d’Osca, aportant les imatges gravades des del seu vehicle. Els agents van localitzar i van identificar el presumpte infractor, de 34 anys, que va ser detingut el passat 29 de juliol per un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor amb temeritat manifesta, posant en greu perill la vida o integritat d’altres persones. Els agents van entregar les diligències corresponents al Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Montsó, havent el detingut de presentar-se quan l’autoritat judicial el requereixi.
El mes d’abril passat, un camioner de cinquanta anys de Mollerussa va ser condemnat a dos anys de retirada del carnet de conduir i a una multa de 1.080 euros després que els Mossos d’Esquadra el detinguessin per conduir ebri i de forma temerària per l’autovia A-2. L’infractor va ser arrestat a Bellpuig quan va intentar fugir a peu.
Diversos conductors havien alertat prèviament que un camió circulava envaint el voral de l’autovia, sense respectar les distàncies de seguretat i posant en greu perill la seua integritat.