NARCOTRÀFIC
Una empresa d’obres del Pla, una tapadora per ‘fabricar’ marihuana
Els Mossos arresten dos germans de 61 i 67 anys de Castellnou de Seana
Una empresa de construcció sense gairebé activitat utilitzada com a tapadora per blanquejar els diners obtinguts amb una plantació de marihuana. Això és el que sospiten els Mossos d’Esquadra del cultiu desmantellat dilluns en una casa de Castellnou de Seana, en una investigació que es va saldar amb la detenció de dos germans de 61 i 67 anys. Els dos van passar ahir a disposició del jutjat de Cervera, que va decretar presó per a un d’ells. Els imputen els delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. Els Mossos han determinat que feia dos anys que la plantació estava operativa i tenia un potencial per produir uns 280 quilos de marihuana a l’any, generant uns ingressos de 500.000 euros.
La Unitat d’Investigació de Mollerussa els investigava des del juny al sospitar que un immoble de la localitat podria ocultar una plantació de marihuana. Van fer vigilàncies i van detectar sis aires condicionats, una lleu olor de marihuana i la llum punxada. A més, hi havia diverses persones relacionades amb la casa, totes d’una mateixa família i l’edifici era propietat d’una empresa de construcció de la seua propietat. Aquesta suposada activitat empresarial facilitaria el blanqueig dels ingressos obtinguts per la venda de marihuana. A més, hi vivia un home que feia les tasques de jardiner i vigilància i rebia la visita de familiars que li portaven menjar i material. Finalment, dilluns es va portar a terme la batuda a l’immoble. Van trobar 1.642 plantes, 1.016 de les quals en plena producció, i van detenir un home de 61 anys. Hores després, el seu germà, de 67 anys, es va presentar a la comissaria i va ser arrestat al sospitar que era el líder. No es descarten més detencions.