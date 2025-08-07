Menys contaminació lluminosa
El consistori ha substituït 200 bombetes de sodi per d’altres de led per reduir despeses i millorar la il·luminació. En una població cada vegada més visitada per turistes i aficionats a la pesca
L’ajuntament de la Granja d’Escarp està executant el projecte de modernització de l’enllumenat públic amb la substitució de més de 200 bombetes de vapor de sodi d’alta pressió per altres de led de baix consum energètic i alta eficiència.
Un dels principals objectius és la supressió de la contaminació lluminosa del cel nocturn, així com l’estalvi energètic estimat entre un 60 i un 70% respecte a les actuals. També millorarà la visibilitat, la qual cosa repercutirà en una seguretat viària més gran.
L’actuació ha comportat la implementació d’un sistema de telegestió i regularització electrònica que permet una gestió més eficient i intel·ligent de l’enllumenat públic. A més, suposarà una reducció significativa en la potència consumida amb l’antiga instal·lació.
Aquesta actuació dona continuïtat a una primera fase que es va portar a terme el 2023, en la qual es van instal·lar un total de vint-i-un fanals amb llums led a l’avinguda Lleida, la via principal de la població, amb una inversió de més de 43.300 euros.
Aquesta millora, igual que la qual s’ha portat a terme en l’actualitat, forma part del programa integral DUS5000 finançat al cent per cent amb fons europeus Next Generation de la Unió Europea destinats a la millora de l’eficiència energètica i la transició ecològica dels municipis. Ha suposat una inversió de més de 86.000 euros, íntegrament subvencionats.
L’alcalde, Manel Solé, va explicar que ha estat una obra que ha generat molt interès amb més d’una dotzena d’ofertes rebudes i que, finalment, s’ha adjudicat a l’empresa lleidatana Muntatges Lleida. Solé va indicar que fa unes setmanes el consistori va registrar una sol·licitud per poder avançar el 80% del cost d’aquesta inversió per finançar les obres abans que es cobri la totalitat de l’ajuda, una vegada que es justifiqui la substitució de l’enllumenat. L’alcalde també va incidir que la millora en la qualitat de visió del cel nocturn serà un al·licient de cara als turistes que acudeixen a la població, principalment atrets per la confluència del Segre i el Cinca, al ser una àrea molt freqüentada per aficionats a la pesca, tant estatals com internacionals.
Amb aquesta transformació, l’ajuntament es reafirma en el seu compromís amb la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic, alineant-se amb els objectius de desenvolupament sostenible de la Unió Europea, a què es preveu sumar altres actuacions, va remarcar Solé.