Oberta la nova sala ecumènica per a cerimònies fúnebres
La Diputació aporta més de 100.000 €
L’ajuntament de Juneda ha inaugurat la sala ecumènica. La Sala dels Adeus va ser presentada al poble a finals del mes passat en una jornada oberta a tots els veïns encara que abans es va fer un funeral, “ja que una família va sol·licitar l’equipament i estava a punt”, va indicar l’alcalde, Antoni Villas.
Les obres van començar l’estiu de l’any passat perquè estiguessin a punt en l’actual exercici. La sala servirà per acomiadar els difunts al costat del cementiri i ha suposat una inversió que s’acosta als 400.000 euros. Podrà acollir tant funerals laics com altres de no catòlics.
El consistori va donar llum verda a aquest equipament a finals del 2023 per atendre la creixent sol·licitud de cerimònies civils per part de famílies que volen personalitzar l’últim adeu als seus familiars. El municipi ja disposa d’un equipament per acollir vetllatoris. Per sufragar la sala, l’ajuntament ha comptat amb una ajuda de la Diputació de 102.000 euros. Segons Villas, aquesta nova sala diàfana podrà ser transformada en un tanatori en cas que l’actual servei privat, que és el que opera al municipi, hagi de tancar.